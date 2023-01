Adam Rich, morto il bambino star de "La famiglia Bradford": aveva 54 anni

È morto Adam Rich, attore diventato famoso negli anni '70 per aver interpretato Nicholas Bradford nel telefilm “La famiglia Bradford”. Aveva 54 anni. Lo riferisce TMZ. Le cause non sono state ancora rivelate. Secondo una fonte citata dal sito americano, una famigliare sarebbe andato a fargli visita a casa e l'avrebbe trovato senza vita.

Amici, Maria De Filippi in studio con la camicia stellata: prezzo altissimo, ecco quanto costa

Putin è malato? L'oncologo italiano: «Faccia a forma di luna e aggressività, ha la sindrome di Cushing»

Chi era Adam Rich

Nato a New York il 12 ottobre 1968, Rich è apparso nello show "La famiglia Bradford" durante le sue cinque stagioni dal 1977 al 1981, dove ha interpretato l'ottavo e ultimo figlio di Tom Bradford (Dick Van Patten). Secondo TMZ, Rich è morto sabato nella sua casa di Los Angeles. Ha recitato come guest star in altre serie televisive statunitensi, come Love Boat, CHiPs, Fantasilandia, L'uomo da sei milioni di dollari, A cuore aperto e Baywatch.

La fake news della morte nel '96

Nel 1996 inscenò la sua morte per omicidio insieme alla rivista "Might", che ha sede a San Francisco. Il giornale lanciò la notizia, con lo scopo di dimostrare il feticismo necrofilo del pubblico statunitense. Il caso viene raccontato nei dettagli in un capitolo del romanzo "L'opera struggente di un formidabile genio" di Dave Eggers, che della rivista in questione è stato un fondatore.

Adam Rich, who starred in the enormous hit, "Eight Is Enough" has died ... TMZ has learned. https://t.co/7Z2W86Xn2V — TMZ (@TMZ) January 8, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA