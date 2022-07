A Torino la presentazione Nitto ATP Finals 2022

Nella splendida cornice dello Spazio Trentacinque del grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, si è tenuta la presentazione delle Nitto ATP Finals 2022. Dopo il successo dello scorso anno, il desiderio di questa seconda edizione è quello di confermarsi e fare ancora meglio rispetto al 2021. La città di Torino si vedrà colorata delle stesse tonalità simbolo delle ATP e l’obiettivo principale sarà creare una percorso emozionale e coinvolgente che possa essere in grado di far appassionare anche chi non conosce il tennis. Importante da sottolineare, oltre alla componente organizzativa, è senza dubbio la grande ascesa del movimento tennistico italiano. “Una sensazione di grandissimo orgoglio, ospitare in Italia le ATP Finals e avere due giocatori in corsa per la partecipazione di quest’anno. Penso che da un punto di vista di tennis italiano di più non si possa chiedere ad oggi” ha dichiarato Andrea Gaudenzi, Chairman ATP.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 18:35

