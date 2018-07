Chi dice donna dice jazz, rassegna al femminile al Vittoriano di Roma. E il grande Bill Frisell presta la sua chitarra a Petra Haden

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Jazz è donna, ovvero il meglio del jazz nazionale e internazionale. Gratis. A Roma. Per il terzo anno consecutivo, una sfilata di artisti saliranno sulle terrazze del: un evento eccezionale gratuito - fino a esaurimento di posti e in accordo con il Polo Museale del Lazio diretto da- che dal 6 luglio al 7 settembre vedrà come palcoscenico uno dei simboli della città, il, incontrare il jazz nazionale e internazionale.«L’idea è stata quella di continuare con il jazz come fosse un racconto - spiega, critico musicale e che della rassegna è il direttore artistico - Quest’anno abbiamo puntato sul jazz al femminile: cantanti, pianiste, sassofoniste, batteriste». Un cast orientato al femminile, con voci e strumentiste del panorama italiano e internazionale. Un totale di dodici serate, di cui dieci sulla Terrazza Italia che guarda i fori romani e due su Piazzale del Bollettino (Woman’s night cone When You Wish Upon A Star con Bill Frisell) su piazza Venezia.«Volevamo far vivere e far scoprire ai romani la grande musica e il cuore vero della città», continua Assante.Un calendario ricco di eventi e personaggi. Si parte con la contrabbassistae con il repertorio di composizioni originali e di classici di Thelonious Monk. Il mix di modernità e tradizione della sassofonista olandesecon Roberto Pistolesi (batteria), Roberto Tarenzi (piano), Giuseppe Romagnoli (basso). Atteso Bill Frisell con la sua chitarra elettrica insieme alla voce di Petra Haden, figlia di Charlie Haden, a Thomas Morgan (basso) e Rudy Royston (tromba) che suoneranno su musiche nate per il cinema. Ancora Rita Marcotulli con il sassofonista Stefano Di Battista e con la voce di, per la serata Woman’s Night piena di ospiti femminili, tra cui Karima, Noemi, Violante Placido.La voce di Simona Severini con la tromba di Massimo Nunzi si incontreranno in Il jazz è una nuvola: musiche su testi delle poetesse Doris Kareva, Cynthia Zarin, Yann Apperry. Ada Montellanico con il suo quartetto. E ancora Patrizia Laquidara e Maria Pia De Vito, Serena Brancale, Carla Casarano con il trio, Camilla Battaglia con Gianluca Petrella, Francesco Ponticelli e Bernardo Guerra, tra groove, ritmiche afro, new wave e improvvisazione.riproduzione riservata ®