«Mi ha violentata all'improvviso mentre mi massaggiava», il racconto choc della giovane influencer

Un tentativo di stupro da parte del massaggiatore durante una seduta in cui una giovane di 21 anni cercava solo delle manovre rilassanti. La violenza, di cui è accusato Salvatore Battaglia, 35 anni, sarebbe avvenuta nel maggio dello scorso anno, quando la ragazza, un'influencer da 30 mila follower, era andata nel suo studio-casa in via Giovanni Battista Somis, quartiere Cornelia di Roma, scrivere il Corriere della Sera.

Parole choc

Il presunto violentatore, dal quando è stato accusato, non ha mai rilasciato dichiarazioni. La 21enne, quel giorno, ha usato dei coupon acquistati dalla mamma, che non aveva ancora utilizzato, allora sua figlia ha pensato di usufruirne per un massaggio. «Ci siamo messi d’accordo con il massaggiatore. Sono arrivata al suo studio intorno alle 11,30. Mi ha indicato dove fosse il lettino e mi ha fatto preparare. L’ambiente l’ho trovato normale, sereno. Nulla di anomalo che potesse farmi presagire quanto poi accaduto» le dichiarazioni della giovane in tribunale.

Momento della violenza

La ragazza, all'inizio stava semplicemente ricevendo il massaggio pattuito, poi il 35enne avrebbe iniziato a palpeggiarla ovunque, fino a stendersi sopra di lei, che però ha trovato la forza di opporsi e di farlo allontanare. «Appena gli ho intimato di smettere, si è ritratto e mi ha lasciato in pace, mi ha accompagnato alla porta e mi ha fatto un complimento. Lui era tranquillo, io invece ero nervosa, ma ho lasciato correre, ho preferito andare via».

Trauma pesante

Dopo la vicenda di abusi, la vittima, confidatasi con le amiche, ha trovato la lucidità per denunciare quell'uomo e portarlo davanti alla giustizia per rispondere delle sue responsabilità, ma purtroppo dopo aver elaborato il trauma psicologico, per la 21enne sono iniziati i problemi: «Ho degli attacchi di panico, mi sento soffocare. Vado da uno psicologo. Sto provando a superare la paura del ricordo, ma è molto difficile».

