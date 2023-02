Manifesti con i presunti amanti, parla la vittima: «Mi hanno bruciato tre auto, ho paura per i miei figli»

di Redazione web

Hanno messo il suo volto accanto alle immagini di 14 presunti amanti, ma non appagati dalla violenza psicologica, ignoti avrebbero bruciato tre auto all'imprenditrice di Palermo, sommersa nei giorni successivi da commenti indegni sui social, da cui intende proteggere non tanto se stessa, ma soprattutto i suoi figli, per i quali ora avrebbe paura.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la vittima di 47 anni, chiede aiuto per quanto le sta accadendo e rivela che la «prima copia di quel calendario con le foto mi fu recapitato tre anni fa mentre mi stavo separando da mio marito. Poi l’incendio della prima auto...», racconta la donna.

Fatwa contro di lei

L'imprenditrice denuncia che nei suoi confronti ci sia un accanimento, anzi usa un termine specifico, «una “fatwa”, partita senza sapere cosa c’è di vero, contro me donna. Come non sarebbe accaduto se fosse successo a un uomo». Una fatwa secondo cui a partecipare sono «più le donne che gli uomini. Che tristezza. Dicono che dovrei sceglierli bene gli amanti. Dando per scontato che quanto è stampato sia reale. E non c’è nulla di vero».

Escluso il marito?

Ma la donna palermitana esclude che possa essere stato l'ex marito, l'artefice del manifesto. «Lo escludo per i miei figli. Non posso immaginare che un papà arrivi a distruggere la vita dei figli, una bimba di 13 anni, un ragazzino di 17, dopo una separazione conflittuale», anche se ammette di non fidarsi di nessuno.

Al momento dalle indagini portate avanti dai carabinieri, non sarebbero emersi dettagli di rilievo, quanto meno non divulgabili. «...ho la certezza che qualcuno mi vuole fare del male. Qualcuno ossessionato, come capisco attraverso messaggi che arrivano al mio cellulare».

