Village Celimontana Jazz, la ripartenza swing nel segno di Louis Armstrong e l'omaggio a Dalla, Morricone, Proietti

Louis Armstrong rivive nelle notti romane del festival jazz Village Celimontana: cento concerti dal 10 giugno al 19 settembre 2021 nell’omonimo parco cittadino. Lo swing sarà il grande protagonista di una estate di ripresa celebrando l’icona Louis Armstrong, non solo genio musicale, ma anche emblema di emancipazione razziale. E attraverso di lui un’epoca d’oro per la musica: un vero messaggio di vitalità.



OMAGGIO ARMSTRONG - il 6 luglio (50 anni dalla morte), i trombettisti Lorenzo Soriano e Davide Richichi renderanno il loro tributo; il 4 agosto (120 anni dalla nascita), il duo Ella&Louis - Stefano Abitante e Clara Simonoviez - celebrerà ancora una volta il grande trombettista e cantante. Poi le “Street Parade” dixieland attraverso la platea e una mostra di strumenti d’epoca della collezione di Attilio Berni dal museo del sax di Maccarese.



ROMAN CLASSIC JAZZ FESTIVAL E GRANDI CONCERTI - ecco la rassegna curata da Lino Patruno, che dal 10 al 15 giugno racconterà in musica l’epoca che ha lasciato la traccia più evidente nella storia del jazz. Con le serate della Kisito Band, la Casa di Peter Pan e alcuni grandi concerti tra cui quello di Gianluca Guidi, di Marcello Rosa, la Red Cats Big Band, il duo Red Pellini e Giorgio Cuscito, le serate di Bossanova con i suoi grandi interpreti Jim Porto ed Eddy Palermo.





GLI EVENTI RICORRENTI - la novità di questa edizione, i brunch del sabato e della domenica “Storia e Musica” e “Soul Mood” con le partecipazioni di Ernesto Assante, Lino Patruno, Stefano Reali e tanti altri. Sempre la domenica torna “Bevo solo Rock’n’roll” serata dedicata agli anni ’50 con lezione di ballo gratuita ed i protagonisti del r’n’r romano, i Four Vegas, Marco Liotti, i Red Wagons, Samuel Stella ed i suoi Muddybrothers. Il lunedì sul palcoscenico ci sarà Greg, mentre il martedì tocca alla serata Swing swing swing con lezioni di Lindy hop, Charleston e tip tap. Tutti i venerdì sera, prima del concerto principale, “Live Mood” porterà in scena una performance di teatro in pillole.



OMAGGI AI GRANDI ARTISTI - Pino Daniele, Lucio Dalla, Ennio Morricone, Gigi Proietti.

