«Voglio rivedervi, venite a prendermi»: ritrovato Valerio scomparso da 7 giorni a Monterotondo

E' finita la paura per la famiglia di Valerio Proietti, il 23enne scomparso sabato scorso da Monterotondo. Il ragazzo, del quale aveva parlato anche la trasmissione «Chi l'ha visto?», aveva fatto perdere le sue tracce senza dare notizie. A dare l'allarme, con un post su Facebook, era stata la sorella Tania. Il giovane era uscito di casa sabato pomeriggio ma non è più tornato. Per questo motivo la famiglia, che ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri ha lanciato un appello.



