Coronavirus, il vaccino Johnson & Johnson anche in farmacia nel Lazio: la svolta

Il vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson nel Lazio si farà anche in farmacia. «Appena arriverà il vaccino monodose J&J, questo sarà fornito alle farmacie dove sarà anche somministrato», ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. E le prime dosi, come confermato oggi a Sky Tg 24 da Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen Italia, dovrebbero arrivare già «nella seconda metà di aprile».

Il vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson in farmacia

«Noi manterremo gli impegni presi con la Commissione europea di una fornitura pari a 200 milioni di dosi entro fine 2021», ha aggiunto il manager; ma, ha precisato, «non sono mai state comunicate le quantità di dosi che sarebbero state consegnate nei vari mesi. Si sta facendo un piano importante e devo dire che anche l'Italia partecipa a una parte della produzione con un'azienda che farà l'infialatura».



«Si stanno facendo tutte le pianificazioni», ha sottolineato, e anche per la distribuzione in Italia «siamo già in stretto contatto con le organizzazioni del generale Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza coronavirus, per organizzare e gestire al meglio. Appena conosceremo la prima data di consegna e le quantità lo comunicheremo immediatamente in anticipo sui tempi».

