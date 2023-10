Accoltellato alla gola con un paio di forbici durante una lite: uomo 34enne ricoverato in gravi condizioni

di Redazione web

Una lite in strada tra due uomini ed al culmine della violenza, l'aggressore gli ha conficcato un paio di forbici in gola. La vittima è un uomo di 34 anni, originario dello Sri Lanka, ora ricoverato in condizioni critiche. L'aggressione si è consumata domenica pomeriggio, ad Acilia, zona sud di Roma, dove l'uomo è stato soccorso e poi trasferito in codice rosso all'ospedale San Camillo della capitale.

L'aggressione con le Forbici

Il tentato omicidio è avvenuto in via Amedeo Bocchi, dove sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ostia, e hanno arrestato sul posto, un coetaneo e connazionale del 34enne gravemente ferito, in evidente stato di alterazione da abuso di alcol e con ferite da colluttazione. Le forbici, usate per colpire l'uomo, sono state sequestrate dai militari dell'Arma, mentre il cingalese è stato condotto in carcere, accusato di tentato omicidio.

