Topo tra gli scaffali del supermercato: la sorpresa dei clienti e il video è virale

di Redazione web

Una scoperta choc da lasciare senza fiato. E' stata questa la reazione dei clienti di un supermercato di Ostia alla vista di un topo tra gli scaffali, non lontano dal banco salumi. Una scena raccapricciante, filmata da un bambino accompagnato dal nonno e finito sul web. «Guarda c’è un topo!» avrebbe detto il bambino al nonno mentre lo inquadrava. Cinque centimetri, esclusa coda, grigio scuro: il topo ha creato scompiglio e disgusto tra i clienti. La notizia è stata riportata da Canale 10.

Leggi anche > Sciopero dei trasporti, la videodenuncia: «200 persone bloccate nella metro a Cornelia». Atac: «Provvedimenti per i responsabili»

Tra clienti che si davano alla fuga e lavoratori costretti ad attivarsi per la cattura, il topo ha generato caos. L'animale ha fatto più volte capolino tra gli scaffali e, poi, un po’ tramortito forse proprio dal veleno per topi, ha terminato la sua corsa di fronte al banco principale del supermercato. E lì, si è fermato temendo probabilmente di essere catturato. Di là è stato prelevato e messo via.

Il commento del titolare del supermercato

«Un caso isolato - spiega il titolare del supermercato -. Abbiamo la massima attenzione per la prevenzione, tant’è che quando, oggi, abbiamo chiesto l’intervento per la derattizzazione non sono stati trovati altri topolini ne’ le relative tracce. Era tutto in perfetto ordine». E ancora, le scuse: «Non era mai capitato prima. Anzi ne approfittiamo per rassicurare i clienti. La nostra cura è massima. Anche noi mangiamo e facciamo la spesa qui».

L'episodio

Non è la prima volta che viene avvisato un topo a Roma. Solo pochi giorni fa è stato sorpreso un altro topo in una boutique griffata. Si aggirava precisamente in una vetrina chic del centro storico, vicino al Pantheon, tra abiti e un cappellino elegante. «Guarda che sorcio» urla chi ha immortalato quel momento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA