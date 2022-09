Sciopero dei trasporti, la videodenuncia: «200 persone bloccate nella metro a Cornelia». Atac: «Provvedimenti per i responsabili»

di Bianca Amsel

A Roma lo sciopero nazionale del trasporto pubblico inizia a causare i primi problemi: «Circa 200 persone sono rimaste bloccate all'interno della stazione metro A di Cornelia, i cancelli sono stati chiusi dalle 8:30 del mattino fino alle 9, non lasciando alcuna via d'uscita», denuncia Linda Meleo, consigliere comunale della Capitale ed ex Assessore dei trasporti della giunta Raggi, condividendo un video sui suoi profili social.

Sciopero nazionale di 8 ore nel trasporto pubblico locale, gli orari città per città

Roma-Lido, cambia il gestore ma restano tutti i disagi: treni in ritardo di mezz'ora e navette bloccate nel traffico

Bloccati nella metro

Nel filmato un ragazzo descrive quanto accaduto: «All'interno della stazione non c'è personale, le scale mobili sono bloccate, i vigili del fuoco tardano ad arrivare. Dalle grate si scorgono le forze dell'ordine che non riescono a risolvere la situazione. Si sono dimenticati dei cittadini che ogni mattina vanno a lavorare prendendo i mezzi pubblici».

Linda Meleo si dice sconvolta: «Durante un giorno di sciopero nazionale del trasporto pubblico, diritto importante che deve essere tutelato e protetto, questa è la situazione alla fermata Cornelia. Un episodio molto grave che ci dà indicazione chiara di come sia andato questo primo anno di gestione dell’amministrazione Gualtieri: un disastro. Tra pulizie straordinarie fallimentari, degrado peggiorato ovunque, e verde su ogni marciapiede, mancava anche un “sequestro” all’interno di una stazione metro».

Atac: « Provvedimenti per i responsabili »

Atac fa sapere che si sono conclusi gli accertamenti su quanto accaduto alla stazione Cornelia della metropolitana linea A: «Provvedimenti per i responsabili In relazione a quanto accaduto questa mattina nella stazione metro A di Cornelia, dove alcune persone sono rimaste bloccate in stazione alcuni minuti per la chiusura dei cancelli. Atac ha svolto tutti gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell'accaduto e adotterà tutti i provvedimenti necessari verso i responsabili del fatto. Atac si scusa con i propri clienti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA