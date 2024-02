Sequestrato un quintale di cocaina in casa di un giovane insospettabile

di Mario Antoni

Quasi un quintale di cocaina, del valore di 5 milioni di euro, sequestrato in casa di un insospettabile. Il giovane era stato reclutato dai narcos della zona. Un fiume di droga, che dal litorale era pronto a invadere il mercato romano. Il blitz, che ha portato al sequestro record, lo hanno messo a segno i carabinieri di Ostia, che hanno arrestato un ragazzo di 26 anni incensurato, trovato in possesso di oltre 70 chili di cocaina e 1,5 chili di hashish, suddivisi in panetti già pronti per essere immessi sul mercato.

Si tratta, hanno spiegato gli investigatori, di uno dei più ingenti sequestri di cocaina effettuati sul litorale romano. La droga, una volta raggiunte le piazze di spaccio, avrebbe portato nelle tasche dell'organizzazione criminale diversi milioni euro. Il sequestro è avvenuto in una zona residenziale di Fiumicino. Nel corso di un servizio di pattuglia, i carabinieri hanno notato un'auto sbucare improvvisamente da un parcheggio riservato e, alla vista dei militari, frenare bruscamente senza alcun motivo. Alla domanda su cosa ci facesse in quel parcheggio di proprietà privata, il conducente non ha saputo fornire una giustificazione plausibile. Nelle tasche, il giovane lidense aveva più di 1.000 euro in contanti e un mazzo di chiavi. I carabinieri hanno verificato, porta a porta, se le chiavi erano compatibili con una delle serrature delle case della zona. Dentro l'abitazione sono stato trovati 52 panetti di droga e 1,5 chili di hashish nascosti nel forno della cucina. I cani antidroga, del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno fiutato nel doppiofondo ricavato nel portabagagli, altri otto “mattoni”, panetti di “polvere bianca”.

