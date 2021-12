Schianto tra moto e auto a Roma: morto centauro 37enne

Incidente mortale questo pomeriggio a Roma. Nello schianto tra una moto Kawasaki e una Smart ha perso la vita un 37enne che era alla guida della moto. Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto sul posto. Al volante della Smart un ragazzo di 21 anni che si è fermato subito dopo l'incidente avvenuto alle 16 circa in viale Palmiro Togliatti, all'altezza di Viale dei Romanisti, direzione via Tuscolana. L'automobilista è stato portato all'ospedale Vannini per gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenuti gli agenti del V gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. Ai caschi bianchi , che hanno chiuso viale Palmiro Togliatti, da viale dei Romanisti a via Santi Romano, per i rilievi, il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Leggi anche > Roma, caos treni per Fiumicino: investita una persona alla stazione Muratella. Stop ai collegamenti con l'aeroporto

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA