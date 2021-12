Roma, caos treni per Fiumicino: investita una persona alla stazione Muratella. Stop ai collegamenti con l'aeroporto

Roma, è in graduale ripresa il traffico dei treni da e per Fiumicino che nel pomeriggio sono andati letteralmente in tilt per l'investimento di una persona sui binari nella stazione di Muratella. Ad essere travolto da un treno è stato un uomo tra i 40 e i 50 anni, non ancora identificato. Estratto vivo da sotto il convoglio, è stato trasportato all'ospedale San Camillo in gravi condizioni. Non sono al momento ancora chiari i motivi che abbiano portato l'uomo sui binari dove è stato investito dal treno. Potrebbe essere stato un incidente, forse sotto l'effetto dell'alcol, ma non è escluso che si possa trattare di un gesto volontario.

Ritardi, cancellazioni e variazioni hanno interessato per tutto il pomeriggio la tratta ferroviaria di Leonardo Express, che collega la Capitale con l'aeoporto di Fiumicino. Tra Roma Ostiense e l'aeroporto di Fiumicino la circolazione risulta al momento sospesa: per chi dalla stazione Termini ha bisogno di raggiungere l'aeroporto, sono stati istituiti dei bus sostitutivi.

