Una magnifica cena di gala ha dato inizio ai festeggiamenti per i 60 anni del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel. Il resort che domina da Monte Mario la Capitale, ieri sera ha aperto il suo ristorante La Pergola per una serata sui generis, piena di ospiti e di piatti straordinari. A fare da padrone di casa il pluripremiato Heinz Beck, che ha ospitato altri due chef a tre stelle, Jacob Jan Boerma «chef olandese che traduce le esperienze acquisite in tutto il mondo in piatti cosmopoliti e creativi» e Paolo Casagrande, «chef italiano naturalizzato spagnolo, famoso per le sue interpretazioni in un connubio tra radici mediterranee italiane e territorio catalano». Un menu pensato ad hoc. Si parte con “Scarola cotta agli ultrasuoni con aragosta, la sua emulsione e mandorle” di Heinz Beck, con “Scampo tandoori, carote in diverse consistenze, kaffir, passion ginger e physalis marinati” di Jacob Jan Boerma e con “Insalata tiepida di gamberi rossi e frutti di mare, rutabaga, animelle croccanti e agrumi” di Paolo Casagrande. I “ Tortellini ripieni di salsa genovese con carciofi e tartufo nero” di Heinz Beck, il “Rombo cotto a 45°, asparagi selvatici olandesi, crema di formaggio di capra, buerre blanc al levistico e vinaigrette di vadouvan” di Jacob Jan Boerma, con il “Filetto di bue al carbone, cavolo nero e tuberi con scalogno e salsa al Porto” di Paolo Casagrande. Per chiudere con “Latte, pane e cioccolato” di Heinz Beck.

Tantissimi gli ospiti e presenti le istituzioni. Da Alessandro Roja a Luca Guadagnino e Cinzia TH Torrini, da Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini a Bruno Vespa, da Enrico Brignano e la moglie al direttore del Tg2 Nicola Rao. E poi Costanza Crescimbeni vicedirettore Tg1, l’assessore del Comune ai grandi eventi Alessandro Onorato con la moglie Caterina Baldini giornaista Sky. La cena apre il sipario a una serie di eventi che dureranno tutta la settimana e che anticipano un restyling totale della struttura.