David di Donatello, Paola Cortellesi fa incetta di premi: «Li dedico a mia figlia Lauretta»

«È accaduta una cosa molto bella, anzi sei cose molto belle. Sono molto felice. Non credevo che saremmo uscite con tutti questi premi, è bellissimo». Lo ha dichiarato la regista e attrice Paola Cortellesi che, con il film "C’è ancora domani", si è aggiudicata sei statuette ai David di Donatello: Miglior attrice protagonista per Cortellesi, Miglior attrice non protagonista per Emanuela Fanelli, Miglior sceneggiatura originale, Miglior esordio alla regia, David giovani e David del pubblico.

La dedica di Paola Cortellesi

«Il film lo dedico a mia figlia Lauretta. L’idea mi è venuta leggendo una favola che si chiama "Nina i diritti delle donne" che consiglio a tutti. Un libro per far capire il percorso dei diritti delle donne anche alle bambine. Un libro scritto da Cecilia D’Elia per far capire alle bambine qual è stato l’iter dei diritti delle donne che ci ha portato qui», ha detto Cortellesi fuori dagli studios di Cinecittà dopo la cerimonia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 08:45

