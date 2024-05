Case, dove conviene comprare per affittare (e guadagnare di più?): a Bali la rendita è 3 volte quella di Dubai La classifica

Nel mercato immobiliare mondiale spunta una nuova outsider che si preparara a prendere il posto di Dubai. Da tempo nel mirino di viaggiatori e influencer di tutto il mondo, Bali è la città simbolo dell'incontrollato turismo di massa promosso e intensificato dal ruolo dei social media come Instagram e TikTok. Non l'esperienza ma la foto, non i ricordi ma la testimonianza di essere stati lì. La città indonesiana è in poco tempo diventata vittima di questo processo, tanto da creare giustizieri locali a caccia di influencer maleducati e profani da riportare alla polizia, a causa dell'usanza di alcuni turisti di farsi foto mezzi nudi in luoghi sacri ai residenti, nonostante i continui avvisi da parte del governo locale.

I dati

Ciò non ha però impedito alla città di imporsi nel mercato immobiliare. Come si apprendere dall'analisi di AirDna, la piattaforma fondata da Airbnb, Booking e Vrbo, l’Isola degli Dei, che sta attirando sempre più investitori dall'Italia, ha visto crescere nell’ultimo anno le rendite del 13%, con una media annua di quasi 40mila dollari. Con oltre un milione di notti e una spesa di 73 milioni di euro, l’Indonesia sta diventando sempre più appetibile per il mercato turistico italiano e, secondo i Bankitalia/Enit per il 2024, è previsto un ulteriore aumento del 10%.

Dubai, al contrario, riferisce AirDna, lo scorso anno ha avuto una flessione nel mercato turistico del 7% assestando la rendita media a poco più di 30mila dollari. «A parità d’investimento, Bali garantisce una rendita tre volte superiore a quella di Dubai», si legge in una nota.