Roma, weekend all'insegna del gusto, da EurHop a RomaSposa

di Valeria Arnaldi

Birra artigianale, polenta ma anche confetti e ricevimenti per le nozze. È il gusto a conquistare l’attenzione - e soprattutto i palati - a Roma in questi giorni. Prende il via il 7 ottobre e prosegue fino al 9, al Salone delle Fontane dell'Eur, EurHop- Roma Beer Festival, festival della birra artigianale, con oltre 900 birre artigianali provenienti da tutta Europa. Un grande ritorno. Dopo la pausa forzata di due anni a causa della pandemia, le migliori proposte brassicole nazionali e internazionali selezionate da Manuele Colonna si mettono in mostra e, ovviamente, offrono all’assaggio, in un vero e proprio percorso tra tradizioni antiche e nuove proposte.

Si va così dalle più note e antiche produzioni di Belgio, Austria, Germania e Inghilterra, fino al “rinascimento birrario”, con Svezia, Norvegia e Danimarca, per arrivare poi alle originali specialità dei birrai della Romania. Ricca l’offerta italiana, con birrifici di diciotto regioni - e tanti “trend” - per un totale di 85 rappresentanti a fronte dei 15 stranieri. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è «dare ai nostri imprenditori brassicoli la possibilità di ritrovare un contatto col pubblico che mancava da tanto tempo e aiutarli a ripartire in un momento in cui la crisi energetica e delle materie prime li sta mettendo a dura prova».

Dal bicchiere al piatto. Monteflavio, il 9 ottobre, ospiterà l’annuale Sagra della Polenta, giunta alla diciassettesima edizione. Si comincerà a cucinare sin dalle prime ore del mattino, per la preparazione del sugo in bianco di spuntature e, ovviamente, per fare la polenta, rigorosamente in paioli di bronzo e secondo la ricetta antica, ossia usando una frusta per amalgamare l’acqua con la farina, poi versata lentamente per evitare che si formino i grumi, e mescolando di continuo con una paletta in legno. Ad accompagnare la polenta, vino e musica live.

Il gusto, nella duplice valenza del termine, è anche uno dei capitoli chiave della nuova edizione di RomaSposa, Salone Internazionale della Sposa, che, fino al 9 ottobre a Palazzo dei Congressi vedrà esposte le ultime novità del wedding. Offerta e programma sono articolati. E l’occasione si fa spunto anche per una riflessione più ampia su come organizzare un matrimonio, cercando di contenere le spese, ma senza rinunciare alla festa. Oltre trecento le aziende presenti. In programma, anche sfilate di atelier nazionali e internazionali, con più di mille abiti in passerella per gli sposi e la cerimonia. Non manca la Wed Academy, con la presentazione di creazioni innovative per le nozze. Nello spazio, un’installazione dell’abito Begonia dello stilista Antonio Riva, tra i più prestigiosi ambasciatori del Made in Italy nel mondo: bianco in organza, Begonia ha corpino drappeggiato con scollo asimmetrico e gonna ampia con strascico.

Tra i trend moda di questa edizione, abiti dalle spalle importanti e con code ricamate, ma anche creazioni che prendono ispirazione dalla lingerie. Dalla moda al make up il passo è breve, con make-up dedicato, anche per contrastare i segni del tempo.

Elvira Gramano

Di tendenza, anche le nozze in stile bucolico, tra partecipazioni, menù e segnaposto realizzati in carta piantabile - materiale ecologico, biodegradabile e sostenibile, in grado di germogliare e avere nuova vita sotto forma di fiore o pianta aromatica - giardini terrarium come bomboniere. E ancora, libri giardino, vecchi volumi destinati al macero lavorati per custodire una pianta, e kokedama, noti come mini bonsai o bonsai volanti, che invece di essere coltivati in vaso, sono racchiusi da una palla di fango rivestita di muschio. Senza trascurare, ovviamente, suggerimenti green per la location, a partire dal glamping. L’indirizzo giusto, dunque, per farsi consigliare e anche ispirare. Per scoprire come rendere speciale, anche nell’organizzazione, il giorno del sì.

Borgo di Tragliata

Non solo gusto. L’8 ottobre, inaugurerà Varsi Art& Lab, galleria d'arte romana, specializzata in urban art, nel nuovo spazio al Casaletto, ex lotto industriale di trecento metri quadrati, che insieme ad Ala 34, acceleratore e co-working, forma l'ultimo hub creativo romano.

