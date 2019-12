Violenta e umilia la nipote di 13 anni per due anni, arrestato lo zio "orco"

Sabato 14 Dicembre 2019, 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Molestava e violentava ripetutamente la, una bambina di, ora 13enne. Palpeggiamenti, masturbazioni, fino a rapporti completi. Un incubo quello vissuto dalla giovane, della durata di circa due anni, che dopo l’ennesima violenza ha deciso di raccontare tutto ad una sua insegnante che ha informato gli uomini della Polizia.L’allarme è scattato quando un giorno la giovane, al termine delle lezioni, si è rifiutata di uscire da scuola perché sapeva che lo zio era venuta a prenderla. Un comportamento anomalo che ha permesso a un’insegnante di far scattare il protocollo di ascolto e salvaguardia della minore. A seguito della segnalazione dellromano alsi è attivato il progettocon il quale gli agenti di Polizia seguono e incontrano gli alunni delle scuole per favorire l’e prevenire, come accaduto alla 13enne caduta vittima delloLa bambina raggiunta dai poliziotti e da una psicologa, ha raccontato l’incubo in cui era caduta negli ultimi due anni. Un fiume di parole, attraverso cui gli agenti sono riusciti a ricostruire dalleavvenute in doccia, fino alla. La piccola viveva con la madre, lo zio, un 50enne italiano, e altri parenti, in una cittadina del. L’uomo spesso accopagnava la cognata – madre della vittima – alla stazione ferroviaria per recarsi al lavoro e poi. Ed è proprio durante questi tragitti che spesso avvenivano le molestie.Le violenze vere e proprie invece, sarebbero state consumate, in bagno o in altre stanze dell’abitazione, al riparo dagli occhi degli altri componenti familiari. Atti sessuali che l’uomo avrebbe pian pianoalla giovane. Le violenze avvenivano con cadenza, spesso di sera, e molte volte l’uomola 13enne o la costringeva a sua volta a fotografarsi o a filmarsi con il proprio telefonino.Una prassi iniziata, come rivelato dalle indagini coordinate dal sostituto commissariodel commissariato Colombo, in cambio di banconote dae didi poco valore che l'uomo donava alla nipote. Tutto doveva rimanere un, altrimenti la loro “amicizia” si sarebbe interrotta, fino ad alcuni giorni fa, quando laha avuto la meglio.Gli agenti del Commissariato Colombo di Roma, diretti da Isea Ambroselli, hanno attuato lo scorsoun’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Roma, Emanuela Attura, nei confronti dell'uomo, accusato di violenza sessuale aggravata. Al vaglio degli investigatori il contenuto del suo. La giovane vittima e la madre invece sono state subito trasferite in luogo protetto.