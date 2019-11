Roma, uccide il padre a martellate in testa: il figlio confessa l'omicidio. Il corpo trovato insanguinato nella loro azienda

Adolfo Ciammetti, 76 anni, è stato ucciso a martellate in testa dal figlio, 39 anni. L'uomo è stato trovato morto all'interno di un'azienda in via Soriso, in zona Aurelio a Roma. Il cadavere è stato trovato in terra insanguinato. A scoprire il cadavere la figlia che non aveva sue notizie da stamattina. Interrogato dagli agenti il figlio nel pomeriggio ha confessato di aver ucciso il padre. I motivi sarebbero in corso di accertamento.



Alla base dell'omicidio potrebbero esserci attriti familiari e questioni economiche. Secondo quanto si è appreso, a trovare il corpo di Adolfo Ciammetti è stata la figlia che non aveva sue notizie da stamattina. Sul posto sarebbe poi arrivato il figlio che avrebbe confessato di essere l'autore dell'omicidio. Martedì 12 Novembre 2019, 19:38

