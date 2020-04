Un uomo di 40 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio nel suo appartamento in zona Torpignattara, alla periferia di Roma. A dare l'allarme i familiari che non lo sentivano da alcuni giorni. Sul posto la polizia che lo ha trovato morto nel letto e il medico legale. Da stabilire le cause esatte del decesso. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 10:28

