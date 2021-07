Roma, uomo trovato morto sulla banchina del Tevere. Chiuso il ponte Margherita

Roma choc. Stamani a Prati è stato trovato il corpo senza vita di un uomo sulla banchina del Tevere. Sul lungotevere Michelangelo, all' altezza Ponte Regina Margherita, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale.

Roma, rapina farmacia e si fa consegnare 400 euro. Arrestato dopo un'ora

Secondo i primi accertamenti si trattarebbe di un cittadino di nazionalità italiana di circa 80 anni. Non si esclude che l'uomo si sia buttato volontariamente ma sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato per ricostruire quanto è successo. Chiuso Ponte Margherita direzione piazza della Libertà per agevolare i mezzi di soccorso

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 14:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA