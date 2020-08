Roma, paura in piazza dei Cinquecento: con una bottiglia rotta minaccia i passanti e aggredisce poliziotto

Roma, paura in centro. A passeggio con una bottiglia di vetro rotta in piazza dei Cinquecento, a pochi passi dalla stazione Termini, ha minacciato i passanti scagliandosi contro un poliziotto del commissariato Porta Pia intervenuto sul posto insieme ai colleghi di Viminale.



È successo ieri sera, intorno alle 21,20. Il ragazzo, un 19enne della Guinea incensurato, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre l'agente ferito è stato portato al pronto soccorso e dimesso con qualche giorno di prognosi. Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Agosto 2020, 10:06

