Bullizzata dalle compagne sul web tenta il suicidio a tredici anni: volo di cinque metri da una balaustra

Non bastavano gli insulti sui social e via chat. L'ultima volta il solito gruppo di bulle l'ha accerchiata fuori scuola per poi prenderla a spintoni e calci. Un'umiliazione davanti a tutti che ha toccato la sua sensibilità al punto che una ragazzina di 13 anni ha tentato il suicidio.



Dopo l'ennesima aggressione nei suoi confronti da parte di tre compagne di scuola, si è lanciata da cinque metri d'altezza da una balaustra sopra la fermata della metropolitana di Santa Maria Del Soccorso.

La tredicenne di origini venezuelane è stata ricoverata in prognosi riservata al Bambin Gesù con varie fratture alle gambe, alla testa ed al bacino. Gli agenti della squadra mobile che indagano sulla vicenda hanno sequestrato il cellulare della ragazzina dove, in una chat di gruppo privata su Telegram, sono contenuti alcuni messaggi dal contenuto offensivo.



L'episodio drammatico, l'ultimo di una lunga serie avvenuti nella Capitale dai primi mesi del 2010, si è verificato al Tiburtino lunedì scorso qualche minuto dopo l'uscita da scuola. La vittima poco prima che suonasse la campanella di fine lezione sarebbe stata affrontata da tre coetanee che l'hanno spintonata e offesa più volte come già era accaduto in passato.



Nessun motivo in particolare alla base del gesto, nessuna vendetta nei suoi confronti ma solo tanta violenza gratuita che le è stata scaricata contro. Dopo l'aggressione la giovane è fuggita via in lacrime verso la metro. Ma dopo, invece di salire sul vagone, si è buttata nel vuoto dal ponticello che dalla stazione porta in via del Frantoio.



L'urto che, ha seguito la caduta nel vuoto, è stato attutito dal prato del centro anziani che si trova sotto la sopraelevata. Lo scorso anno una coetanea della ragazza ferita residente all'Aurelio si era tolta la vita gettandosi dalla finestra della casa dove abitava insieme alla madre.



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA