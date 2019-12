Roma, "Stelle di Natale" fa boom: tutti pazzi per l'evento della Baldassarre che mette in competizione i presepi delle scuole

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 12:57

Grande successo a Roma per “Stelle di Natale”, l’evento organizzato dall’Eurodeputata ID Simona Baldassarre con musiche e canti della tradizione natalizia e concorso di presepi tra varie scuole dell’Italia centrale. Oltre cinquecento persone, su invito della Baldassarre, si sono ritrovate al Teatro Ghione per assistere allo spettacolo, votare gli istituti concorrenti e partecipare attivamente sostenendo lo spirito e i simboli del Natale cristiano.Nel corso della serata – spiega la Europarlamentare- si è tenuta la premiazione del concorso ‘Un Presepe in 7 giorni: tra Tradizione e Istituzione’, volto alla partecipazione delle scuole nella realizzazione di un Presepe”. I primi cinque progetti classificati sono stati esposti e presentati al pubblico che, votando direttamente, ha decretato vincitrice l’opera degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Subiaco, plesso di Agosta. Una rappresentanza della scuola ha vinto un viaggio a Bruxelles.Il Presepe vincitore verrà offerto in dono al Parlamento Europeo. In questo particolare momento storico, in cui molti in Italia e in Europa mettono sotto attacco costantemente i nostri simboli – continua la Baldassarre - è più che mai fondamentale, con iniziative concrete e partecipate come questa, tenere viva l’attenzione sulle nostre tradizioni. Ci impegneremo ancora e ancora, costantemente, affinché la cristianità, e tutto ciò che essa rappresenta, sia difesa strenuamente dentro e al di fuori dei nostri confini”.Hanno salutato il pubblico, intervenendo durante la serata, il Deputato Claudio Durigon, Coordinatore della Lega di Roma e Provincia; il Senatore leghista Manuel Vescovi e il Consigliere regionale della Lega Daniele Giannini.