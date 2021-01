Scuola, a Roma oggi niente Dad per sciopero. Prof e studenti: «No al rientro, è insicuro»

Oggi niente lezioni online nei licei di Roma, prof e studenti contro il rientro in presenza al 50% senza le necessarie norme di sicurezza protestano e dunque i computer e i tablet dei ragazzi resteranno spenti. Alla protesta lanciata dal liceo Mamiani hanno risposto numerose superiori tra le quali Dante e Tacito. «Siamo studenti romani e rivolgiamo il nostro appello ai responsabili del funzionamento del trasporto pubblico locale, all’ufficio scolastico regionale, alla sindaca e alla ministra Azzolina», si legge nell’appello in cui si chiede di non tornare in presenza se non quando saranno potenziati i trasporti e sarà possibile farlo al 75%..

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 08:35

