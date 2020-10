Bartoletti, il medico dei tamponi nelle scuole di Roma: "I ragazzi devono fare subito il vaccino contro l'influenza"

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 08:00

«Certo, anzi devono farlo tutti quelli che hanno patologie a rischio, per mettersi al riparo da eventuali complicazioni che andrebbero a rendere tutto più difficile».«Direi che fortemente consigliato sottoporsi al vaccino quando si è in contatto con persone a rischio, come gli anziani».«Esatto, penso proprio a loro. Chi va a casa del nonno dopo la scuola dovrebbe vaccinarsi contro l’influenza. Non c’è nessuno obbligo, ma è un consiglio medico».«Sì, da ieri sono già in distribuzione nella Asl Roma 5, stanno arrivando anche alla Asl Roma 2 e Roma 3: sulla consegna registriamo un anticipo di un mese rispetto al solito».«Insieme al freddo. Anche se negli ultimi anni abbiamo visto che l’influenza si sposta verso la primavera, arriva a febbraio. Adesso iniziano i raffreddori, le sinusiti, le prime febbri e le gastroenteriti».«Dobbiamo capire le differenze per evitare di fare troppi tamponi, basta chiedere al medico: nel caso di dolore alle mascelle, ad esempio, è sinusite. Soltanto con un reale sospetto si procederà al tampone».«Abbiamo iniziato lunedì scorso a Roma e registriamo una partecipazione che supera l’80%. Andiamo nelle scuole che ci indica la Asl dove, spesso, ci sono già stati casi».«Fondamentale per contenere i contagi. Ora continuiamo con i tamponi nasali, a breve partiranno quelli salivari».