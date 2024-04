Roma, gli incontri alle Scuderie del Quirinale in occasione della mostra "Napoli Ottocento": ecco le date

In occasione della mostra “Napoli Ottocento”, le Scuderie del Quirinale propongono, come di consueto, un ricco programma interdisciplinare. Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 3 aprile, alle ore 18.00, presso le stesse Scuderie. L’incontro, dal titolo “Artisti tra genio e follia: Antonio Mancini e Vincenzo Gemito” è dedicato a due dei maggiori artisti italiani: il pittore Antonio Mancini e lo scultore Vincenzo Gemito. All'evento parteciperanno i curatori della mostra Sylvain Bellenger, Jean – Loup Champion e Isabella Valente che discuteranno del legame tra arte e vita che diede vita alle principali opere ottocentesche.

L'incontro è ad ingresso libero fino a esaurimento posti con possibilità di prenotazione scrivendo a: comunicazione@scuderiequirinale.it

