Schianto in autostrada tra una Smart e un camion: morto un automobilista

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Agosto 2020, 13:23

Un, alla guida di una, èdopo essersicontro un. È accaduto questa mattina, intorno alle 11, sull', nei pressi diLo schianto è avvenuto sull', in diramazione Sud, all'altezza di: la Smart ha impattato contro il camion ed ha preso fuoco. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenute due diverse squadre dei Vigili del fuoco di Roma (Tuscolano 2 e Marino), ma per l'automobilista non c'è stato nulla da fare.Sul posto è giunta anche la Polizia stradale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente, il personale del 118 e alcuni tecnici di Autostrade per l'Italia. Il tratto autostradale della diramazione Sud della A1, in direzione Napoli, è ancora chiuso al traffico per la bonifica dell'asfalto e si sono formati oltre tre chilometri di coda, in costante aumento.