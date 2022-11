Roma, professore accusato di frasi antisemite rivolte agli studenti: «Voi nasoni dovete essere cremati»

di Redazione web

«Voi nasoni dovete essere cremati». Questa la frase che un professore del liceo artistico Enzo Rossi di Roma avrebbe rivolto agli studenti di religione ebraica della classe, secondo la denuncia del Collettivo Osa che viene riportato in un articolo de La Repubblica.

Il docente avrebbe pronunciato la frase antisemita in classe, mentre ad alcune studentesse che raccoglievano degli oggetti a terra, avrebbe rivolto frasi maliziose. Una situazione su cui l'ufficio scolastico regionale sta indagando per le opportune verifiche.

Denuncia degli studenti

Non è chiaro quando sarebbe stata pronunciata la frase incriminata, ma la situazione sarebbe esplosa durante l'occupazione della scuola, lo scorso 7 novembre, quando il collettivo avrebbe deciso di denunciare i fatti al dirigente scolastico, Danilo Vicca ed all'ufficio scolastico che ha invitato «gli studenti a segnalare tutto al preside, al mio ufficio e alle forze dell'ordine. Le istituzioni sapranno ascoltare e verificare», ha risposto il direttore dell'Ufficio, Rocco Pinneri.

Indagine nella scuola

Ora il dirigente ha chiesto una relazione approfondita da parte del preside dell'istituto artistico poiché le accuse avanzate erano molto pesanti, anche se «i fatti portati all'attenzione del dirigente scolastico dagli studenti sembrerebbero non recenti, risalenti all'anno scorso, già verificati in passato, dal preside e sui quali era intervenuto», ha detto Pinneri a Repubblica «sottolineando che il docente in questione «sarebbe addetto al potenziamento dell'offerta formativa quindi non sta in alcuna classe».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 11:28

