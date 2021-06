Roma Pride 2021, il programma di sabato 26 giugno: partenza da piazza Vittorio. Lo slogan: «Orgoglio e ostentazione»

Il Roma Pride torna in piazza il 26 giugno al centro della Capitale. Si sfila senza carri e sono quattromila le persone attese nel pomeriggio in piazza Vittorio per l'appuntamento che inizierà alle 17.



«Sfileremo con i nostri corpi, con tutto l'orgoglio e l'entusiasmo che ci accompagna fino a piazza della Repubblica - sottolineano gli organizzatori sui canali social - Nel rispetto della normativa vigente, non ci saranno i carri né mezzi a motore, resta obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento». In piazza quest'anno gli attivisti saranno "anche per il Ddl Zan".

Nella Capitale, dove l'organizzazione del Pride è a cura del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, lo striscione di apertura sarà «Orgoglio e Ostentazione», ma subito dopo troneggerà un altro cartello che è la risposta alle obiezioni del Vaticano: «Per la laicità dello Stato aboliamo il concordato». «Giochiamo con la frase orgoglio e pregiudizio - spiega Claudio Mazzella, portavoce del Roma Pride - scegliendo la parola ostentazione, di cui sempre ci accusano. Noi vogliamo scendere in piazza mostrando i nostri corpi, la nostra stravaganza, mostrando chi siamo anche per tutti coloro che non hanno il coraggio di farlo. Ma anche per dire che pretendiamo uno stato laico senza ingerenze per proseguire il percorso verso l'emancipazione e la parità di diritti».

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 09:02

