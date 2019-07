Positiva all'alcol-test, chiama il marito per farsi riportare a casa. Ma è ubriaco anche lui: patenti ritirate

Questo weekend i carabinieri della compagnia Roma-Parioli si sono trovati di fronte a una scena davvero singolare.

Durante i controlli di rito, in zona Trieste, hanno fermato e controllato una 29enne alla guida della sua Smart.



Trovandola positiva all’alcol-test, i militari della Stazione Roma viale Libia le hanno immediatamente ritirato la patente. Poi, hanno chiamato il suo compagno per affidare a lui l'auto. Peccato che l’uomo, un romano di 44 anni, si sia presentato sul posto anche lui completamente ubriaco.



Per entrambi, è scattata la denuncia a piede libero, il ritiro della patente e le relative contravvenzioni.

Lunedì 1 Luglio 2019, 13:00

