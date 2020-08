Roma, giovani negazionisti a ponte Milvio: «Noi la mascherina non la mettiamo». E picchiano vigili e giornalisti

«Noi la mascherina non la mettiamo». Così tre ragazzi dai 20 ai 25 anni la notte tra venerdì e sabato a ponte Milvio, una delle zone più frequentate della movida a Roma. I tre ragazzi hanno risposto con forza alla richiesta degli agenti della Polizia Locale, prima verbalmente e poi aggredendo i vigili. I giovani sono stati denunciati per rissa, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Due agenti sono finiti in ospedale.



Alla vista di alcuni fotografi, che a ponte Milvio stavano proprio facendo un servizio sui controlli e gli assembramenti, hanno tentato di aggredirli pretendendo di non essere immortalati. Feriti lievemente due agenti della Polizia Locale, un uomo e una donna, intervenuti in aiuto degli operatori, i tre ragazzi dai 20 ai 25 anni sono stati denunciati per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.



NON INDOSSA LA MASCHERINA, UNA DENUNCIA A ROMA Due persone denunciate e multate perchè non indossavano la mascherina. È il bilancio dei controlli dei carabinieri effettuati la notte scorsa nei quartieri maggiormente frequentati dai giovani in cerca di divertimento, come Pigneto, San Lorenzo e Trastevere. Due uomini, esortati da una pattuglia di Carabinieri a indossare le mascherine durante la loro passeggiata in piazza Santa Maria in Trastevere, in quel momento piena di persone hanno iniziato a dare in escandescenze: uno in particolare ha inveito, offeso e minacciato i militari che, a quel punto, hanno portato gli amici in caserma. Per entrambi è scattata la sanzione di 400 euro a testa per la violazione delle norme anti-Covid, mentre il più esagitato, un romano di 50 anni, è stato anche denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Sempre i Carabinieri della Compagnia di Trastevere, poco dopo, hanno denunciato a piede libero un tunisino di 40 anni, nella Capitale senza fissa dimora, che in viale Trastevere è stato sorpreso in possesso di una patente nautica intestata a un 72enne di Brugherio (MB), risultata rubata da un'auto parcheggiata in strada. Il 40enne è stato deferito all'Autorità giudiziaria con l'accusa di ricettazione. A San Lorenzo e Pigneto, invece, una task force composta da 20 militari delle Compagnie Carabinieri Roma piazza Dante, Roma Casilina, Roma Montesacro, Roma San Pietro e Roma Trionfale ha passato al setaccio i vicoli dei quartieri simbolo della movida. Non sono state evidenziate irregolarità sul fronte delle norme anti-Covid, ma in due esercizi commerciali gestiti da cittadini del Bangladesh di via dei Sardi e largo degli Osci, i Carabinieri hanno punito le violazioni al regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma. In particolare, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 9.500 euro, per la somministrazione di bevande alcoliche, anche da asporto, fuori dall'orario consentito e per la mancata esposizione della tabella con i prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione.



I CONTROLLI NELLA CAPITALE Le volanti della Questura, dei Commissariati e della Sezione Operativa, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, delle Unità Cinofile, della Guardia di Finanza e di Polizia Locale Roma Capitale sono stati impegnati nel servizio Alto Impatto nelle serate di venerdì e sabato per controllare la movida e il rispetto delle norme per scongiurare la diffusione dei contagi nelle zone di Ponte Milvio, Trastevere, San Lorenzo, Fidene, Campo dè Fiori, piazza Navona, piazza di Spagna, Rione Monti, Testaccio, San Giovanni in Laterano, Pigneto, Stazione Termini, ma anche il litorale di Ostia, Fiumicino, Anzio e Civitavecchia. Identificate 291 persone, di cui 130 straniere e 16 già note alla giustizia.



Ottantaquattro i veicoli fermati e 9 gli esercizi commerciali controllati, con 9 sanzioni amministrative elevate. In particolare, in via San Giovanni in Laterano, il titolare di un minimarket è stato sanzionato amministrativamente per la vendita di alcolici oltre l'orario consentito. Quattro stranieri sono stati accompagnati negli uffici di polizia, tra questi un parcheggiatore abusivo, sanzionato e denunciato per violazione normativa sull'immigrazione nonché per l'attività commerciale esercitata senza autorizzazioni.

