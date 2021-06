di Emilio Orlando

Una telefonata allarmata. Un voce concitata. Un cittadino che chiede aiuto. «Qui a Primavalle c'è una bimba seduta su un davanzale, è in bilico, può cadere. Correte». La polizia arriva subito in via via Gerolamo Aleandro: è tutto vero. Lei è lì, sul davanzale di una casa al primo piano, con le gambe che dondolano nel vuoto. Quattro agenti del distretto di Primavalle, guidati dalla dirigente Tiziana Lorenzo e Massimo Improta. I poliziotti, velocissimi, si sono ingegnati, hanno accostato il più possibile la volante al muro sotto la finestra e poi si sono arrampicati.

La pupa li guardava apparentemente tranquilla, con i piedini che penzolavano fuori dal davanzale. E i poliziotti eroi velocissimi: prima sul cofano, poi sul tetto della macchina, uno tiene l'altro e la bimba è in salvo.

La più bella notizia della giornata. Senza dubbio.

