Roma, pesca record nel Tevere: a Castel Sant'Angelo catturato un siluro da 40 kg

Ultimo aggiornamento: 13:00

Tra rifiuti, resti di relitti e mezzi del bike sharing, nel tratto romano delc'è ancora spazio per i suoi abitanti naturali. Un, dal peso di circa, è stato infatti pescato sulle rive del fiume, in pieno centro aIl gigantesco animale acquatico è stato catturato venerdì scorso, sulle rive delall'altezza di, da un esperto pescatore, Stefano Frascarelli, che poi ha posato con il. Finora, a, nel Tevere erano stati pescati diversi siluri, che evidentemente popolano abbondantemente le acque del fiume anche in pieno centro, ma quello catturato venerdì mattina potrebbe rappresentare un vero e proprio record, per peso e dimensioni. Per afferrarlo, infatti, occorre usare entrambe le braccia.