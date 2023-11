A Roma una notte Techno per aiutare i bambini di Gaza

di Enrico Sarzanini

Una notte tecno per aiutare i bambini di Gaza. L'ha organizzata CieloTerra, il noto locale romano che si trova in via di Portonaccio 23. Si chiama “Safe & Sound” l'evento Techno Charity dove le leggende della musica contemporanea suoneranno per una raccolta fondi a favore di Medici Senza Frontiere a cui sarà devoluto l’incasso della serata.

L’appuntamento è per sabato 4 novembre in via di Portonaccio 23 alle 23 con il meglio della scena technoitaliana, riunito per una notte. In consolle: Ladymaru, Ferdinandomarco_mr.3p, Missuandj, 76st.truckstop, Jd_missloony, tutti a cachet ridotto per questa importante iniziativa benefica.

«A Gaza sono stati uccise più di 8.300 persone, tra cui 3.400 bambini bambine mentre sono oltre 9.000 i minorenni feriti – spiegano gli organizzatori -.

