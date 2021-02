Roma, tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla Circonvallazione Clodia, all'altezza di via Mario Amato. A perdere la vita un motociclista di 63 anni alla guida di una Honda. Sul luogo dello schianto è intervenuta polizia locale di Roma Capitale. In corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 17:12

