Roma, morto il conte Pio Teodorani Fabbri marito di Maria Sole Agnelli: aveva 97 anni

Lutto in casa Agnelli. È morto all'età di 97 anni il conte Pio Teodorani Fabbri, marito di Maria Sole Agnelli, una delle sorelle di Gianni Agnelli. Lo apprende l'Adnkronos. Si è spento questa mattina nella casa di Torre in Pietra, vicino a Roma, dove viveva con la moglie. I funerali, precisa l'Adnkronos, si terranno lunedì 17 gennaio, alle ore 15, nella chiesa di San Domenico a Cesena, città dove era nato il 23 marzo 1924.

Leggi anche > David Sassoli, la camera ardente in Campidoglio: corone di fiori da tutta Europa e musica di Bach

Appassionata e allevatrice di purosangue, da molti anni Maria Sole si era stabilita con il marito nella tenuta di Torre in Pietra, nel comune di Fiumicino. Maria Sole Agnelli, 96 anni, è la quarta figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte e sorella oltre che del presidente della Fiat Gianni di Clara, Susanna, Giorgio, Cristiana e Umberto Agnelli. In prime nozze Maria Sole sposò il conte Ranieri Campello della Spina da cui ebbe i figli Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino. Rimasta vedova, sposò in seconde nozze il conte Pio Teodorani Fabbri, da cui ha avuto il figlio Edoardo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA