Roma, John Travolta a cena a via Margutta: dopo la festa del Cinema la festa del gusto da Emme

Giovedì 24 Ottobre 2019, 15:53

Una serata particolare. In un'atmosfera unica. John Travolta dopo il red carpet ha scelto via Margutta per andare a cena. Nel nuovissimo locale EMME. Con lui ospiti anche Michael Pitt, protagonista del film Run with the hunted (sarà presentato oggi) e il regista del film John Swab. Presente anche il direttore artistico del Festival, Antonio Monda, Il menù, appositamente studiato dallo chef Daniele Ladaga e pastry chef Maria Chiara Serges è stato in chiave tradizionale romana: tagliere di formaggi e salumi laziali, cacio e pepe (che l'attore ha definito “squisita") e risotto alla milanese, guancia di manzo in purea di patate, verdure e tiramisu.