Roma, inseguimento con sparatoria in Via Monte del Gallo in zona San Pietro. A quanto si apprende, sarebbero partiti da agenti di polizia contro un'auto in fuga. Ci sarebbero feriti e un poliziotto sarebbe stato investito.

Venerdì 15 Gennaio 2021, 16:02

