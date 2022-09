Incidente tra due auto alle porte di Roma: un morto e quattro feriti gravi

Un uomo è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite in modo grave dopo un incidente tra due auto in provincia di Roma. I due veicoli si sono schiantati frontalmente.

Incidente a Roma, un morto e quattro feriti gravi

Lo schianto frontale tra le due auto è avvenuto in via Pedemontana, tra i Comuni di Gallicano nel Lazio e Palestrina, poco prima delle 17 di oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palestrina. L'uomo deceduto è un 59enne, mentre sono quattro i feriti gravi, che viaggiavano a bordo delle due auto e che sono stati portati al Gemelli e al Policlinico Tor Vergata in codice rosso. Oltre a vigili del fuoco e personale sanitario del 118, sul posto anche le forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Settembre 2022, 21:32

