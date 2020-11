Incendio in una villetta: morta una donna, grave il marito

Un incendio in una villetta alle porte di Roma ha causato la morte di una donna. Gravissimo il marito, soccorso dai vigili del fuoco e trasportato d'urgenza in ospedale.

Il rogo è avvenuto all'interno di una villetta indipendente in via del Quarto Mascherone, al civico 352, nei pressi della zona La Storta, a Nord-Ovest della Capitale. Due diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute dalle 18, estraendo prima un uomo dalle fiamme e assicurandolo alle cure del personale del 118. Successivamente i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare anche la moglie dell'uomo, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

L'uomo salvato dal rogo è stato trasportato in ospedale, in condizioni critiche.

