Scomparso dieci giorni fa, Piero Giorgi trovato morto da un inviato di Chi l'ha visto?

Il cadavere di Piero Giorgi, il 67enne scomparso da casa il 24 ottobre scorso, è stato trovato ieri dalla polizia in un parco in zona Casal Bernocchi, nel quadrante sud di Roma. Del caso di Giorgi si era occupato la trasmissione Chi l'ha visto?: e sarebbe stato proprio un giornalista della trasmissione ad individuare il suo corpo, facendo così scattare l'allarme alle forze dell'ordine.

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, sarebbe stato riconosciuto dall'abbigliamento. Gli inviati di Chi l'ha visto che lo hanno individuato sono Marina Borrometi e Marco Monti: «Nella stessa zona l’infermiere in pensione era stato ripreso dalle telecamere di una pizzeria il giorno stesso della scomparsa - si legge nella nota della trasmissione - La moglie e i figli avevano lanciato accorati appelli in trasmissione, in diretta su Rai 3 e sul sito e i canali social del programma».

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 12:16

