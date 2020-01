Auto e cassonetti incendiati nella notte

Lunedì 6 Gennaio 2020, 11:20

nella notte nella periferia di. A fuoco auto e cassonetti a San Basilio e a Casal Bruciato.Un incendio è divampato poco dopo l'una in via Comasta a. Distrutte dal rogo sei auto all'interno di un parcheggio all'aperto di una carrozzeria con accesso libero. Sul posto vigili del fuoco e poliziotti del commissariato San Basilio. Da chiarire le cause dell'incendio. Non si esclude il rogo doloso.Poco dopo un altroè divampato in via dei Trispolti, in zona. Un cassonetto dei rifiuti è andato a fuoco danneggiando un'auto parcheggiata accanto. Sul posto vigili del fuoco e polizia.