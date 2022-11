Roma accende insieme ad altre 18 città la mostra di "light art" più magica d'Europa: 1,5 km di percorso all'Orto botanico

Anche Roma entra nella rosa delle città europee che organizzano, nel corso dell’anno, un festival di “light art” capace di conquistare folle di visitatori, grazie all’iniezione di meraviglia apportata dalle opere luminose create per l’occasione. Accade, per la Capitale, con “Incanto di luci”, una mostra sensoriale inedita in Italia che ogni sera, da sabato 19 novembre a domenica 8 gennaio, accenderà di magia l’Orto Botanico col suo scintillante percorso di un chilometro e mezzo nella natura variopinta, puntellata dagli interventi “site specific” a basso impatto ambientale del famoso light-designer Andreas Boehlke, resi suggestivi dalle melodie del compositore e sound designer Burkhard Fincke. L’evento che si tiene in contemporanea con altre 18 città europee, è pensato sia per le famiglie che per un “love date” oppure per chi è in visita nella Città eterna e non vuole perdere l’appuntamento più luminoso dell’anno.



Nato dal celebre format “Christmas Garden” inaugurato a Berlino nel 2016 e poi esportato all’estero grazie al successo di pubblico, “Incanto di luci” è organizzato a Roma da Deag Deutsche Entertainment Ag, Img e Be.it Events.

Varcando la soglia di una Porta delle Meraviglie, si entrerà in un mondo fantasioso da esplorare a passeggio tra le palme splendenti del Viale dei Rami Scintillanti, attraverso la navata di una Cattedrale di Luce, fino al Borgo della Luna e delle Stelle. Immancabile, per un evento delle Festività, il Rondò di Natale con la grande slitta di Santa Claus traboccante di doni illuminata da lucine a Led. Infine, per un selfie-ricordo a tema, basterà salire sulla grande mongolfiera colorata che si trova lungo il percorso oppure avvicinarsi ai cuori giganti messi sul camminano. Insomma, se l’idea è di fare breccia nel cuore del proprio accompagnatore, l’atmosfera delle luci ci riuscirà già al primo colpo.

Per info e prevendite: www.incantodiluci.it.

