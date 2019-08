Cede grata del marciapiede: diciassettenne precipita nel garage sotterraneo

Giovedì 22 Agosto 2019, 15:46

, la scorsa notte una ragazza di diciassette anni è rimasta ferita a causa del cedimento di una grata presente sul marciapiede sul quale stava camminando. La sfortunata ragazza, precipitando, si è ritrovata così in un garage dopo un clamoroso volo di tre metri.Fortunatamente non in pericolo di vita, lasi trova ora ricoverata in codice giallo all'. L'incidente è avvenuto la notte scorsa a, nella periferia sud della Capitale e i carabinieri stanno ora indagando per verificare se ci siano coinvolgimenti esterni nella vicenda.La ragazza stava passeggiando su un marciapiede in, in una zona dove ci sono appartamenti e diversi locali in disuso. Sul posto sono successivamente giunti anche i vigili fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza la zona.