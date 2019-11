Roma, Giorgio Onorato le canta a tutti: a 92 anni intona le più belle canzoni romane - VIDEO

L'eco der core e la voce di Roma, Giorgio Onorato. Ancora tanta grinta testaccina per questo "ragazzotto" di 92 anni non molla e canta "Serenata de Paradiso" qui vicino al poeta Angelo Blasetti, all'attore Enrico Pozzi, giovane new entry della Compagnia di Checco Durante, nella giornata organizzata dal sempre attivo "Centro Romanesco Trilussa" coordinato da Porfirio Grazioli, Giovanni Roberti e frequentato da tanti appassionati, tra cui Alessandro Cochi. Una cantata, quella di Onorato, che ha reso felici i presenti e riportato in auge la canzone romana. Domenica 10 Novembre 2019, 15:52

