Valori dello Sport e competenze digitali, "Sky Up The Edit" incontra gli studenti del "Da Vinci" a Fiumicino

di Mario Fabbroni

Primo appuntamento in presenza per Sky Up The Edit, il progetto pensato per promuovere i valori dello sport attraverso lo sviluppo delle competenze digitali. L’incontro presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino (Roma), dove il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha partecipato a un talk con Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia, e con il direttore di Sky Sport Federico Ferri.

Grazie anche al contributo dei ragazzi, si è discusso dell’importanza dello sport nella formazione dei giovani e di quali siano i passi da compiere perché lo Sport (tutelato come valore dalla Costituzione) diventi un diritto garantito per tutti.

Gli studenti hanno poi commentato, insieme anche all’opinionista Sky Sport Luca Marchegiani, i temi emersi dalla visione di alcuni estratti delle più recenti produzioni originali di Sky Sport, Jannik, oltre il tennis – Sinner un anno dopo e Federico Buffa Talks Paola Egonu.

Sky Up The Edit è anche al centro di un protocollo d’intesa firmato di recente da Sky Italia e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministro per lo Sport e i Giovani. Il progetto offre agli studenti tra gli 8 e i 18 anni l’opportunità di sviluppare le proprie competenze digitali attraverso la realizzazione di un contenuto giornalistico audiovisivo originale su tema prescelto (quest’anno i valori dello sport) per stimolarne il talento e la capacità di lavorare in gruppo, principi incarnati da una sana competizione sportiva.

Il ministro Andrea Abodi: «La cosa più importante di questa iniziativa è l’appuntamento, l’opportunità dell’ascolto reciproco. Non succede spesso, per chi deve assumere una decisione, o comunque partecipare a prendere decisioni, poter avere un contatto diretto diventa fondamentale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 19:47

