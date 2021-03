Roma, domenica blocco del traffico nella fascia verde: ecco gli orari e chi potrà circolare

Roma, domani 21 marzo 2021 nuovo blocco del traffico nella fascia verde (nonostante la zona rossa). Nel primo giorno di primavera, confermata la quarta e ultima 'domenica a piedi' della stagione invernale 2020-21: ecco gli orari e le deroghe al divieto di circolazione.

Leggi anche > Coronavirus a Roma, la mappa del contagio: Centocelle, Don Bosco e Primavalle le new entry dei quartieri più colpiti

Il blocco del traffico sarà in vigore a Roma nelle fasce orarie 7.30 - 12.30 e 16.30 - 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.

Tra le deroghe al divieto di circolazione previste, vi sono quelle per i veicoli a trazione elettrica e ibridi, per i veicoli alimentati a metano e Gpl, per gli autoveicoli Euro 6 a benzina, per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, per i motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi. Le altre deroghe al provvedimento sono riportate nell'Ordinanza Sindacale pubblicata sul Portale di Roma Capitale www.comune.roma.it. Stabilita anche la limitazione delle temperature massime durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito per gli impianti termici.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Marzo 2021, 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA