Cede scala mobile alla stazione Repubblica della metro di Roma. Sono 17 i feriti: uno in codice rosso, a cui è stato amputato un piede. Si tratta di tifosi russi del CSKA che stavano andando allo stadio Olimpico a vedere la partita di Champions con la Roma. La scala mobile, a quanto si apprende avrebbe ceduto sotto la pressione dei tifosi russi. Alcuni testimoni parlano di tifosi incastrati tra le lamiere della scala. Tra i 16 tifosi in codice giallo ce ne sono alcuni che lamentano ferite alle gambe e fratture.Sul posto sono giunti sia il 118 sia i carabinieri. A quanto ricostruito, alcune decine di tifosi sono scesi in metro per raggiungere lo stadio e probabilmente ubriachi si sono messi a saltare sulla scala mobile che alla fine è crollata. . Intanto Atac, l'azienda dei trasporti di Roma, ha aperto, a quanto si apprende, un'indagine interna per accertare le ragioni dell'incidente avvenuto sulle scale mobili della stazione Repubblica della metro A della Capitale.L'indagine interna prevede, tra le altre cose, di visionare le telecamere sorveglianza interne alla stazione. Inoltre, si apprende che un tifoso russo è rimasto accoltellato e due contusi in scontri tra le tifoserie del Cska di Mosca e della Roma nei pressi del ponte Duca d'Aosta, vicino allo stadio olimpico. Le forze dell'ordine hanno fatto anche uso di idranti per fermare gli scontri.La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al crollo della scala mobile nella stazione metro Repubblica. I magistrati ipotizzano il reato di lesioni e sono in attesa delle informative delle forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'incidente.Secondo alcuni testimoni i tifosi russi sarebbero arrivati sulla scale mobili della fermata Repubblica della Metro A di Roma, mentre ballavano e cantavano, fino a quando la scala mobile ha ceduto. È quanto avrebbero raccontato diversi testimoni alle forze di polizia e ai soccorritori che stanno intervenendo nella stazione della metro di piazza della Repubblica. Anche la Sindaca Raggi, giunta sul luogo dell'incidente, ha detto la stessa cosa: «Testimoni sembra abbiano visto saltare e ballare sulla scala mobile. Siamo qui per capire anche cosa è successo - ha aggiunto - e siamo a disposizione dei feriti e delle famiglie»